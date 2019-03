Un accord de partenariat a été signé vendredi entre l’Institut d’Etudes politiques de l’Université européenne de Tunis et l’Ecole nationale d’administration publique-Canada (ENAP) pour le lancement du premier programme en double-diplôme au deuxième cycle, dans le domaine du management public, de la gouvernance et des relations internationales.

Ce master vise selon ses instigateurs à former une nouvelle génération de compétences en matière de gouvernance, conformément aux standards internationaux, et ce, dans l’optique d’adopter des mécanismes scientifiques d’évaluation, et d’installer les fondements d’une gouvernance qui se déclinera sur les aspects économiques, sociaux et politiques.

“Ce partenariat revêt une importance capitale dans la mesure où l’ENAP a déjà fait ses preuves au Canada à travers la formation des cadres de l’administration publique lesquels forgent les politiques publiques du Canada”, a déclaré à l’Agence TAP le président de l’Université européenne de Tunis, Abderraouf Tebourbi.

Evoquant les débouchés possibles de ce diplôme sur le marché du travail, Tebourbi a fait savoir que “les perspectives sont larges, le diplôme débouche sur plusieurs disciplines, dont les pouvoirs publics, les cabinets politiques, les relations internationales, la gouvernance, etc…”.

“Il s’agit d’un programme d’élite qui accompagnera notre pays engagé dans une transition démocratique, cela concerne également les pays du Maghreb, de la Méditerranée et de l’Afrique, à travers la formation des compétences et la mise à disposition d’outils indispensables à l’exercice du pouvoir des politiques publiques, de l’administration et de la gouvernance”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Simon Chabot, directeur des relations internationales de l’Enap-Canada a expliqué dans une déclaration à l’Agence TAP, que “les étudiants de l’Université européenne de Tunis vont s’inscrire à un programme à double parcours, avec une première année d’étude en Tunisie et une deuxième année au Québec”.

Il a dans ce sens indiqué que “ce partenariat permettra d’offrir un cheminement unique, en joignant les forces du Master de l’Université européenne de Tunis en politiques publiques, aux atouts du master de l’ENAP en gestion”.

Il a souligné que ce cheminement bi-diplômant en administration publique donnera l’occasion de contribuer au renforcement des capacités des administrations publiques de la Tunisie et de raffermir les liens avec le Canada en la matière.

“C’est une grande journée de célébration, je pense que ce partenariat démontre à quel point les liens entre le Canada et la Tunisie sont très forts en matière d’éducation, et c’est un type de partenariat qui serait bénéfique aux deux pays, dans la mesure où il se base sur l’échange de savoir-faire, d’étudiants et de professeurs”, a estimé de son côté, l’ambassadrice du Canada en Tunisie, Carol McQueen dans une déclaration à l’Agence TAP :

“Elle a indiqué que la coopération entre le Canada et la Tunisie “est riche d’une soixantaine d’accords de partenariat qui ont été signés entre les institutions canadiennes et tunisiennes”, rappelant que “plus de 2000 étudiants tunisiens sont inscrits dans des institutions canadiennes”.