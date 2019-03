La coopération avec l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et les moyens de la renforcer ont été au centre d’un entretien, jeudi 14 mars, entre le ministre tunisien chargé de la Relation avec les Instances constitutionnelles et la Société civile et des Droits de l’Homme, Fadhel Mahfoudh, et le vice-président de l’organisation, Mokhtar Trifi, en présence de Gabriele Reiter, directrice du bureau de l’OMCT à Tunis.

La réunion a également porté sur les efforts déployés par la Tunisie pour renforcer davantage le système des droits de l’homme et des libertés et pour lutter contre toute forme de torture et de pratiques contraires aux dispositions de la Constitution et aux normes internationales en la matière.