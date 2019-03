WIFAK BANK et la Compagnie tunisienne pour l’assurance du commerce extérieur «COTUNACE» ont signé, jeudi 14 mars 2019 lors d’une cérémonie organisée au centre d’Affaires de WIFAK BANK, une convention de partenariat en vue de coopérer activement à la réalisation des objectifs du Programme de développement des exportations mis en place par le gouvernement tunisien.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique de WIFAK BANK et de la COTUNACE à concourir au développement des entreprises exportatrices en leur facilitant l’accès aux préfinancements export avec la garantie de «Dhamen Finance».

Le produit «Dhamen Finance», commercialisé par la COTUNACE depuis l’année 2000 dans le cadre du Programme du Développement des Exportations (PDE), permet de garantir les préfinancements export.

La convention a été signée conjointement par Madame Souheila Chabchoub, Président-Directeur Général de la COTUNACE, et Monsieur Mohamed Mellousse, Directeur Général de WIFAK BANK, et ce en présence des cadres des deux établissements et des représentants du Ministère de la coopération internationale et du Programme de Développement des Exportations (PDE 3- Ministère du Commerce).

Avec ce partenariat WIFAK BANK se distingue en tant que première banque islamique en Tunisie qui proposera à ses clients de souscrire à la garantie «Dhamen Finance»

A cette occasion, M. Mohamed Mellousse, DG de WIFAK BANK, a déclaré : «Nous sommes fiers de notre partenariat avec la COTUNACE témoignant notre engagement à développer des solutions pour mieux accompagner nos clients et favoriser ainsi le rôle de la Finance Islamique à promouvoir les entreprises exportatrices».

De son côté, Mme Souheila Chabchoub a souligné que «Nous nous réjouissons de signer la convention avec WIFAK BANK car ce partenariat permettra à la COTUNACE d’élargir le champ d’action de «Dhamen Finance» en intégrant dans son portefeuille le potentiel de clientèle des banques islamiques».