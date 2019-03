La Bourse de Tunis débute la séance de jeudi dans le vert, le Tunindex gagne du terrain en progressant de 0.26 % à 6 907.53 points, malgré un faible volume d’affaire de seulement 0.496 MTND.

A la hausse, SOTUMAG avance de 2.96 % à 2.43 TND, suivi par les titres SERVICOM et CARTHAGE CEMENT qui se sont bonifiés respectivement de 2.85 % et 2.72 % à 0.72 TND et 1.13 TND.

A l’inverse, SANIMED baisse de 2.72 % à 1.43 TND suivi par les deux titres ELECTROSTAR et ICF qui ont affiché respectivement un repli de 2.36 % et 2.27 % à 1.24 TND et 215 TND.