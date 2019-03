La 3ème édition des Rencontres avec les Institutions Postales du Maghreb et du Moyen-Orient se tient les 12 et 13 mars 2019 à Gammarth, à l’initiative du bureau Business France de Tunis.

Il s’agit d’une rencontre avec les Postes du Maghreb (Tunisie, Libye, Maroc), d’Afrique (Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, Sénégal) et du Moyen-Orient (Liban, Qatar, Egypte).

Cet événement est organisé sous l’égide de l’UPAP (Union Panafricaine des Postes), “dans l’objectif de présenter l’expertise française en termes de numérique, de fintech (e-commerce, transfert d’argent, mobile paiement), de logistique, de conseil en SI et en développement d’infrastructure, et de sécurisation des transactions”, selon l’ambassade de France à Tunis.

“L’activité postale traditionnelle est souvent symbolisée par l’emblématique boîte postale jaune mais dans la réalité actuelle, le service postal connaît des évolutions importantes notamment sous l’effet du développement des nouvelles technologies de l’information et des télécommunications. Les opérateurs postaux doivent accélérer les programmes de modernisation et de diversification de leurs services, y compris les services postaux”, souligne Olivier PRADET, directeur du bureau Business France de Tunis.

La priorité actuelle des Postes africaines est d’assurer une transformation progressive autour notamment des opportunités du numérique, pour ainsi faire converger réseaux physiques et numériques. Le principal enjeu étant de réduire la fracture numérique.

L’organisation par Business France des “Rencontres postales” à Tunis facilite la prospection des entreprises par des rencontres directes avec les décideurs de 10 postes d’Afrique, du Maghreb et du Moyen-Orient.

A l’issue de ces rencontres postales du 12 & 13 mars, se déroule le “Forum DigiPost Africa” les 14 et 15 mars 2019. Ce forum, axé sur “La Digitalisation postale des postes d’Afrique “, initié par l’Union Africaine, le Ministère tunisien des TIC et la Poste tunisienne, abordera plusieurs thématiques dont, notamment, la transformation numérique, la régulation, le e-commerce, la banque postale, etc.