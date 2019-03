Le secteur de l’énergie va connaître une reprise au cours de cette année. Des forages et des productions offshore de pétrole (loin des côtes, en haute mer) sont prévus dans le Golfe de Gabès (sud de la Tunisie) durant les prochains mois, a indiqué, Zied Ben Hamad, directeur général Afrique du Nord de la multinationale Schlumberger, spécialisée dans les services et équipements pétroliers.

Pour rappel, le directeur général adjoint de l’Entreprise tunisienne d’activités pétrolières (ETAPE), Abdelwaheb Khamassi, avait annoncé fin 2018, lors d’une conférence sur l’exploration et la production d’hydrocarbures en Tunisie, un programme de forage de 20 puits de prospection de pétrole d’ici 2020 en Tunisie.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, en marge du 9ème Salon de Pétrole dans la région de l’Afrique de Nord (NAPEC), Ben Hamad a rappelé que la production de pétrole et de gaz continue de baisser en Tunisie et qu’il “est grand temps que les forages reprennent”.

Il est revenu sur les difficultés auxquelles font face les compagnies pétrolières en Tunisie, dont en particulier les problèmes de raccordement des pipelines (systèmes de canalisation) et le bras de fer avec les syndicats, “ce qui mène, parfois, à l’arrêt des travaux”.

“Les investisseurs dans les activités pétrolières, qui sont pour la plupart, des européens (français, italiens et autrichiens), sont inquiets surtout à cause de la pression sociale”, estime le responsable, recommandant l’établissement d’un dialogue entre les opérateurs, le syndicat et le gouvernement.

“L’industrie d’extraction est coûteuse. Elle nécessite un énorme capital, des équipements et beaucoup de ressources humaines”, a rappelé le responsable, estimant qu’il faut améliorer le climat et faciliter le travail des compagnies pétrolières pour aider à réduire le déficit énergétique en Tunisie.