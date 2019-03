La Bourse de Tunis clôture la séance de ce lundi sur une note négative, le Tunindex a perdu 0,56 % à 7 039,80 points, dans un volume transactionnel de l’ordre de 2,682 MTND.

SOTIPAPIER a été le titre le plus actif, animant 0,370 MTND de ses capitaux, l’action s’échange à 6,55 TND, soit un décroissement de 1,50 %

CEREALIS gagne 2,68 % à 4,98 TND, suivi par le titre BNA qui a grimpé de 1,97 % à 12,39 TND.

Le titre SOTUMAG a évolué en territoire positif ( +1.67 % ) en se monnayant à 2.43 TND tout comme SFBT et TUNISAIR qui ont haussé respectivement de 1,39 % et 1,20 % terminant la séance à 24,65 TND et 0,84 TND.

A l’opposé , PGH s’est dégringolé de 5,79 % à 12,20 TN, suivi par ELECTROSTAR et BTE qui ont baissé respectivement de 5,47 % et 4,44 % à 1,38 TND et 10,32 TND.

Dans le rouge également, SERVICOM et AMS ont signé respectivement une perte de 4,41 % et 3,70 % en s’échangeant à 0,65 TND et 0,78 TND.