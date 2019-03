La Tunisie participe, du 11 au 15 mars 2019 à New York, aux travaux de la 63e session de la Commission sur la condition de la femme relevant du Conseil économique et social des Nations unies, avec une importante délégation conduite par Néziha Laabidi, ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors.

Selon un communiqué publié lundi par le ministère, cette commission examinera au cours de cette session les thèmes relatifs “aux systèmes de protection sociale, l’accès aux services publics et les infrastructures durables au service de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles”.

A cette occasion, une allocution sera prononcée par la ministre sur les priorités de la Tunisie en matière de consécration de l’égalité et des chances.

En marge des travaux de la commission, une manifestation sera organisée ayant pour thème “la révision des lois en vue pour changer les mentalités en matière d’autonomisation économique au moyen orient et en Afrique du Nord, avec la participation de la Tunisie, la suède et l’organisation de développement économique et l’union mondiale des organisations caritatives.

Néziha Laabidi participera également, le 12 mars, aux concertations ministérielles de l’Organisation mondiale de la francophonie sur “le renforcement de l’investissement dans les politiques publiques en vue de concrétiser l’égalité homme-femme”.

Une rencontre sera organisée le 14 mars 2019 par le ministère pour faire la lumière sur les législations, programmes, visant à consolider les droits de la femme, en présence des délégations arabes et d’organisations internationales.

Par ailleurs, la délégation tunisienne annoncera l’organisation à Tunis, en avril 2019, du “congrès mondial sur le genre social”, et ce dans le cadre de “Tunis, capitale mondiale de l’égalité des chances entre les deux sexes”.

La Tunisie participera à une conférence sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable, organisée par la délégation jordanienne, à travers des interventions portant sur “l’expérience de la Tunisie en matière de promotion des conditions de la femme et l’élimination de toutes formes de discrimination à son égard et ce avec la participation de la commission économique et sociale de Asie occidentale (ESCWA) et la commission sur les conditions de la femme canadienne.

Il convient de noter que la commission de la condition de la femme auprès du conseil économique et social des nations unis a été crée en 1946. Cette commission tient sa réunion annuellement au siège des nations unis à New York avec la participation de représentants des pays membres, des commissions des nations unis et des organisations non gouvernementales à caractère consultatif auprès du conseil économique et social.