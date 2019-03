Les équipes de contrôle économique de l’Ariana ont dernièrement mis la main dans la région de Raoued sur un magasin connu qui procède au conditionnement de l’huile végétale subventionnée dans des bouteilles portant une marque commerciale pour les vendre à des prix exorbitants. C’est ce qu’a révélé le directeur régional du commerce à l’Ariana, Habib Jelassi.

Ce magasin procède également au conditionnement d’autres produits de consommation, périmés, ce qui constitue “un crime d’escroquerie et de falsification des produits, acte puni par la loi, a-t-il dit, a l’Agence TAP.

Les équipes de contrôle économique de l’Ariana ont relevé les conditions “catastrophoques” dans lesquels les produits alimentaires et de consommation, sont conditionnés a l’instar des conserves de tomates et d’harissa périmées, lesquelles sont proposées à la vente avec d’autres produits de conserves répondant aux exigences de salubrité, et ce afin d’induire en erreur les consommateurs. Tous les produits ont été saisis et un procès-verbal a été établi avec notamment, la proposition de fermer immédiatement ce magasin.