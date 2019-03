Les 4èmes journées nationales ” Recherche et innovation “, organisées, à l’institut arabe des chefs d’entreprises, sous le signe ” vers une meilleure intégration de la recherche scientifique dans son milieu socio-économique “,ont été clôturées, vendredi.

S’exprimant à la cérémonie de clôture de ces journées, Slim Khalbous, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a évoqué la dimension sociale de la recherche, soulignant la nécessité d’impliquer les chercheurs aux questions sociétales à savoir la lutte contre la corruption et le terrorisme.

” Ce sont des fléaux que toute la nation doit combattre et les chercheurs doivent prendre part à cette bataille “, a-t-il appelé.

L’impact attendu de la ” recherche ouverte ” doit être multiple, aussi bien économique, environnemental que sociétal, a-t-il insisté, précisant que ces différentes dimensions doivent être intégrées aux projets de recherche dés la phase de la conception.

Enumérant les obstacles entravant la recherche, Khalbous a cité la complexité du processus administratif, la difficulté de l’ouverture des structures de recherche sur le monde socio-économique et la complication de réussir cette interaction même à l’échelle internationale.

La Tunisie a, d’ailleurs, entrepris une réforme du système de recherche, basée sur trois axes, dont l’objectif est de concrétiser cette ouverture de la recherche, a-t-il affirmé.

” Nous avons procéder à re-conceptualiser l’approche de la recherche, en se focalisant sur cette ouverture sur le monde socio-économique, définir les priorités nationales en terme de recherche, et changer les processus de gouvernance de la recherche “, a-t-il noté.

Le ministre a évoqué, aussi, l’importance de la restructuration des structures de recherche, rappelant que leur nombre est estimé à 700, dont 400 laboratoires, 200 unités de recherche, 40 centres de recherche et 40 écoles doctorales.

Il a recensé aussi les problèmes de coordination, de l’interaction entre ces structures, l’ouverture sur le monde socio-économique, la complexité de la gestion, et les difficultés de communication entre entreprises et chercheurs.

A l’issue de cette rencontre, les participants ont appelé à instaurer un dialogue entre les praticiens et les académiciens, adopter les modalités d’open innovation, changer les mentalités sur la création de valeur économique immédiate, impulser l’ouverture de la recherche sur l’économie, l’environnement et la société et mettre en œuvre et opérationnaliser cette ouverture.

En marge de cette rencontre un accord cadre de coopération a été signé entre l’agence de la promotion de la recherche scientifique et l’agence nationale de la recherche scientifique appliquée du Sénégal.

L’objectif de cet accord est la diversification et l’optimisation de la coopération entre les deux Parties dans le domaine de la promotion de la recherche scientifique, l’innovation, le transfert de technologie notamment la valorisation des résultats de la recherche.

Les domaines de coopération Tuniso-sénégalaise porte sur le cadre législatif, financier et institutionnel de la recherche appliquée ; les techniques de Matching et de mise en relation entre les doctorants et post-doctorants avec le monde socio-économique; l’échange d’expertise, d’expérience et de bonnes pratiques dans le domaine de la recherche entrepreneuriale; la veille technologique et le transfert de technologie et la valorisation des résultats de la recherche.

Les modalités de coopération dans ces différents domaines vont faire l’objet de conventions spécifiques.

Cette édition, qui coïncide avec le 10ème anniversaire de l’ANPR, constitue une opportunité pour faire une rétrospective des missions et activités de l’ANPR, de renforcer et de diversifier ses mécanismes assurant une interaction entre la recherche et l’environnement socio-économique.

Des conférences plénières et trois ateliers portant sur ” la spécialisation intelligente “, ” l’Open Innovation et leur impact sur le développement économique ” et ” le Partenariat Public Privé en termes de financement de la recherche ” ont été organisés dans le cadre de ces journées.

A cette même occasion, une cérémonie a été organisée en l’honneur des personnes à besoins spécifiques.