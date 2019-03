La Bourse de Tunis entame la séance de vendredi 08 mars 2019 sur une note négative, le Tunindex recule de 0.17 % à 7 104.37 points, dans un volume d’échanges de l’ordre de 2.156 MD.

A la hausse , NEW BODY LINE avance de 4.11 % à 5.31 D suivi par les titres SOTETEL et BTE qui grimpent respectivement de 3.54 % et 2.94 % à 7.59 D et 10.49 D.

A l’opposé SERVICOM chute de 4.34 % à 0.66 D tout comme les deux titres TUNISIE LEASING et PGH qui ont reculé respectivement de 2.92 % et 2.79 % à 11.29 D et 13.20 D.