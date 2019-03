Lotfi Debbabi, qui occupait, depuis 2013, le poste de directeur central chargé de la gestion du réseau, des opérations commerciales et de la qualité à la STB, vient d’être nommé directeur général de cette banque, a annoncé le ministère des Finances, jeudi.

Debbabi a déjà été directeur d’agence pendant 12 ans et directeur régional à Sousse et à Monastir.

Diplômé de l’Ecole des Sciences de la Gestion ESG, Debbabi, avait obtenu, également, un diplôme des techniques bancaires de l’Institut Technique de Banque de Paris, et un master de gestion des affaires de l’université de Montréal au Canada et un diplôme de développement et de financement des PME, de l’université de Harvard (USA).