Le conseil d’administration de Poulina Group Holding a décidé la nomination de Mr Moez Lidinellah Mokaddem au poste de Directeur Général.

M. Moez Lidinellah Mokaddem juriste de formation, est diplômé de l’ENA de Tunis (cycle supérieur) et de l’ENA de Paris (cycle long) et faisait partie de la 34è promotion de l’institut de défense nationale (IDN). Il détient également deux masters en Administration (France) et en sciences politiques (Tunisie).

Il a déjà occupé des postes de haute responsabilité au sein de l’administration publique :

– Chef de cabinet du ministre du transport : ministère du transport Tunisie

– Président Directeur Général de la Société du réseau ferroviaire rapide de

– Chef de cabinet, Ministère de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption

– Président-directeur général de la Pharmacie Centrale de Tunisie