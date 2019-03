“Destinée(s) ce qui en reste…” tel est le thème de la 19ème édition du “Cinéma de la Paix?” qui se déroulera du 12 au 17 mars dans la salle de cinéma le Rio. Les films sélectionnés pour cette nouvelle édition s’interrogent sur la condition humaine et le poids du “Destin” avec la participation de 12 films de 11 pays.

Lors d’une conférence de presse, organisée mercredi à la salle le Rio, la directrice du festival, Najla Rouissi a fait savoir que la plupart des films sélectionnés sera projetée pour la première fois en Tunisie, précisant que le comité artistique du festival a visionné 40 films et a choisi 12 œuvres. Il s’agit de “films alternatifs qui abordent la condition humaine” a-t-elle expliqué.

Parlant du festival, la directrice a mis l’accent sur le manque de moyens financiers, signalant que le budget de cette 19ème édition ne dépasse pas les 4 mille euros soit environ 13 mille dinars tunisiens, alloué par la fondation Friedrich Ebert Stiftung -bureau Tunis.

L’ouverture du festival aura lieu le mardi 12 mars avec “Vote off” (2017) de l’algérien Fayçal Hammoum. Tourné en mars 2014, le documentaire “Vote off” suit une jeunesse trentenaire qui n’a jamais voté. “Vote off” leur donne la parole, les accompagne dans les coulisses de leur quotidien et dévoile les trajectoires des vies ordinaires de chacun des protagonistes qui bravent le travail, la hiérarchie et l’ennui.

Tout au long de ce rendez-vous cinématographique, les amoureux du septième art pourront découvrir le 13 mars “Tickets” (2005), une réalisation iranienne, britannique et italienne des cinéastes Ermanno Olmi, Ken Loach et Abbas Kiarostami. Le 14 mars, les cinéphiles pourront découvrir une série de courts-métrages du réalisateur italien Carlo Sironi à savoir “Valparaiso” (2016), “Cargo” (2012) et “Sofia” (2008). Les courts-métrages seront suivis par la projection d’un classique “Allemagne année Zéro” (1948) de Roberto Rossellini. “Interruption” du réalisateur grec Yorgos Zois sera programmé dans la soirée du vendredi 15 mars.

Deux films seront au menu de la journée du samedi 16 mars à savoir “The Holy Mountain” (1973) du réalisateur mexicain américain Alejandro Jodorowsky suivi du documentaire français “Le Murmure de la pivoine” (2016) de Vincent Guilbert.

La clôture se déroulera le dimanche 17 mars avec la projection du film “Recollection”, du réalisateur palestinien Kamal Aljafari suivi du film égyptien “les Roses empoisonnées” (2018) de Fawzi Saleh.

En marge du festival, plusieurs rencontres seront programmées dont une rencontre avec le réalisateur algérien Nabil Djedouani autour de “Quelle(s) destinée(s)numériques pour les archives du cinéma algérien?” (13 mars), une table ronde sur “Les archives de la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs: Aperçus, témoignages et mémoire” (15 mars) et un masterclass animé par Fatma Chérif “Echos d’archives en Tunisie, la mémoire juive” (17 mars).

Les projections sont gratuites pour les élèves et les étudiants et le prix du ticket pour le large public est de deux dinars.

Organisé par la Fédération Tunisienne des Ciné-clubs (FTCC) depuis 2000, le festival “Cinéma de la Paix?” se penche essentiellement sur les films de productions alternatives qui proposent des sujets engagés autour des droits de l’homme et de la condition humaine.

Programme de la 19e édition du festival Cinéma de la Paix? :

Mardi 12 mars: 19h : Film d’ouverture : Film algérien Vote Off, Fayçal Hammoum (2017)

Mercredi 13 mars: 15h : Carte Blanche à Nabil DJEDOUANI autour de : « Quelle(s) destinée(s) numériques pour les archives du cinéma algérien ? »

19h: Film iranien, britannique et italien “Tickets” par Abbas Kiarostami, Ken Loach et Ermanno Olmi (2005)

Jeudi 14 mars: 15h: Trois courts métrages italiens : Valparaiso (2016), Cargo (2012), Sofia (2008) de Carlo Sironi

19h: Film italien: Allemagne année zéro, Roberto Rossellini (1948)

Vendredi 15 mars: 15h: Table ronde autour de : « Les archives de la Fédération Tunisienne

des Ciné-Clubs ? Aperçus, témoignages et mémoire. »

19h: Film grec : Interruption, Yorgos Zois (2016)

Samedi 16 mars: 15h : Film mexicain américain The Holy Mountain, Alejandro Jodorowsky (1973)

19h: Film français : Le Murmure de la pivoine, Vincent Guilbert (2016)

Dimanche 17 mars: 10h : Masterclass animé par Fatma CHERIF: «Échos d’archives dans Tunisie, la mémoire juive»

15h : Film palestinien : Recollection, Kamal Aljafari (2015)

19h : Film égyptien: Roses empoisonnées de Fawzi Saleh (2018)