Démarrage des inscriptions de la 9éme édition du prix Orange de l’entreprenariat social

La société Orange Tunisie a annoncé dans un communiqué, le démarrage des inscriptions de la 9ème édition du Prix de l’Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM)”, précisant que les candidats ont la possibilité de proposer leur projets sur son site officiel jusqu’au 30 mai 2019.

Décerné par Orange, le POESAM récompense les projets innovants basés sur les TIC qui permettent d’améliorer les conditions de vie des populations dans des domaines comme l’éducation, la santé, l’agriculture, le paiement mobile ou encore le développement durable.

Selon ce communiqué, le concours débute par une phase nationale durant laquelle Orange Tunisie étudie les projets soumis puis désigne les trois lauréats nationaux. Ils recevront respectivement 15 000 DT, 10 000 DT et 5 000 DT.

Par la suite, les trois lauréats tunisiens accèderont à la seconde phase internationale, où ils seront en compétition avec les lauréats des autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient dans lesquels le groupe Orange est présent, soit 54 candidats au total. Les trois lauréats internationaux recevront, en plus des lots nationaux, l’équivalent de 25 000€, 15 000€ et 10 000€ et bénéficieront d’un accompagnement personnalisé dispensé par des professionnels de la création et du financement des jeunes entreprises.

Le POESAM s’adresse à tout étudiant, salarié ou entrepreneur de plus de 21 ans, dont l’initiative a moins de trois ans d’âge, sans restriction de nationalité.