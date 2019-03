Environ 250 mille oiseaux migrateurs sont accueillis cette année au parc national d’Ichkeul où la saison d’hivernage atteint actuellement son pic, selon le directeur des forêts au Commissariat régional au développement agricole, à Bizerte, Abdessattar Belkouja, cité par l’agence TAP.

Les importantes pluies enregistrées durant l’automne 2018 et l’hiver 2019 ont favorisé l’arrivée de centaines de milliers d’oiseaux migrateurs. Les lâchers d’eau des barrages vers le lac Ichkeul atteignant, jusqu’à ce jour, 24 millions de m3, ont permis de réalimenter le lac d’Ichkeul qui a souffert de trois années consécutives de sécheresse.

Même s’il ne les voit pas, le visiteur entend le chant des oiseaux qui se réfugient par milliers dans les arbres. Les plus chanceux pourront apercevoir quelques oiseux d’eau sur le lac, notamment, des canards siffleurs, des colverts, des oies cendrées et de grandes aigrettes.

Le Parc d’Ichkeul attire chaque année plus de 50 mille visiteurs, notamment des randonneurs, des groupes d’élèves et des excursions d’étudiants en botanique.

Ce site est inscrit sur la liste des réserves de la biosphère de l’UNESCO en 1977 et des sites naturels du patrimoine mondial en 1979. Il est reconnu par la convention RAMASAR comme zone humide d’importance internationale (1980) et se distingue par son unique lac d’eau douce en Afrique et ses buffles d’eau.