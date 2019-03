Youssef Chahed pour une approche globale pour relever les défis sécuritaires

Youssef Chahed, le chef du gouvernement, se dit satisfait de la ratification aujourd’hui de plusieurs accords et protocoles en matière de lutte contre la traite des êtres humains, le trafic d’organes, la piraterie maritime et les attaques armées.

La ratification de ces accords constitue un nouveau jalon sur la voie de la consolidation des attributs de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, a-t-il souligné à l’ouverture de la réunion commune des Conseils des ministres arabes de l’Intérieur et de la Justice, organise lundi 4 mars à Tunis.

La signature de ces accords permettra également un plus grand rapprochement entre les appareils de la police et de la justice pour parer à toute éventuelle tentative de déstabiliser les pays arabes ou menacer leur intégrité territoriale et la cohésion de leurs peuples, a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, le chef du gouvernement a mis l’accent sur la nécessité d’adopter une approche globale pour relever les défis sécuritaires qui se dressent devant le monde arabe.

Cette approche, a-t-il souligné, doit prendre en considération les dimensions sécuritaire, économique et préventive pour venir à bout des menaces qui guettent la région, en l’occurrence le terrorisme, le crime organisé, la cybercriminalité, la traite des êtres humains, le trafic d’organes, la migration irrégulière, la piraterie maritime et les attaques armées.

“Tous ces défis transfrontaliers exigent une coordination plus étroite, la mise au point des mécanismes adéquats et la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires pour garantir la paix et la sécurité des peuples de la région”, estime Chahed.