27% des chefs d’entreprises manufacturières s’attendent à une stagnation de l’investissement, en 2019 (INS)

27% des chefs d’entreprises privées tunisiennes exerçant dans les industries manufacturières s’attendent à une stagnation de l’investissement, durant le 1er semestre 2019, révèle l’Enquête d’opinion semestrielle, publiée lundi 4 mars, par l’Institut national de la statistique (INS).

“Cette stagnation sera enregistrée, surtout, dans les industries diverses et la filière agro-alimentaire, selon les interviewés”, précise l’INS, qui a réalisé cette enquête, durant le mois de décembre 2018, auprès d’un échantillon composé de 850 chefs d’entreprises privées.

Il ressort également, des résultats de l’enquête menée auprès des chefs d’entreprises privées sur l’investissement, dans les industries manufacturières, que les hommes d’affaires estiment que l’investissement régressera, en revanche, durant le premier semestre 2019, notamment dans les activités des industries minières non métalliques, ainsi que celles chimiques, mécaniques et électriques et des industries du textile, du prêt-à-porter et du cuir.

Pour ce qui est des résultats du sondage d’opinion sur l’état de l’investissement durant le 2ème semestre 2018, l’enquête a fait état d’une légère amélioration dans les domaines des industries diverses (celles minières non métalliques, chimiques et alimentaires).

En contrepartie, le rythme des investissements a décéléré, toujours selon les interviewés, pour les filières des industries mécaniques et électriques.