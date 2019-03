Les chemins de Rome et Carthage se croisent à nouveau dans une belle collaboration artistique cette fois-ci. Le récit sur l’histoire de Didon ou Elissa -fondatrice et reine de Carthage et Enée, son prince troyen- est interprété dans une création tuniso-italienne qui revisite l’œuvre de Henry Purcell et ses personnages emblématiques (Belinda, Mercure, les sorcières et les camarades d’Enée).

“Didon et Enée” est un spectacle chorégraphique moderne conçu par l’Italien Luca Bruni. Il a été interprété, dimanche au Théâtre des Régions à la Cité de la culture, par le Ballet de l’Opéra de Tunis et le Nouveau Ballet de Danse Tunisienne.

Didon et Enée est une version revisitée d’un spectacle réalisé entre la compagnie italienne OPLAS et le Pole ballets et Arts Chorégraphiques du Théâtre de l’Opéra. Elle a bénéficié en 2018 du soutien de l’Institut culturel italien en Tunisie dans le cadre du programme “Italie, Culture, Méditerranée”.

Dans ce spectacle, de jeunes chorégraphes réinterprètent, durant une heure et demie, l’œuvre du compositeur anglais, initialement un opéra Baroque en trois actes écrit en 1689.

Passion et amertume ne font qu’un dans cette œuvre lyrique britannique qui puise dans un référentiel mythologiques de l’Enéide de Virgile, épopée de ce célèbre poète de l’antiquité latine sur les épreuves du prince guerrier troyen “Enée”.

Tout se passe à Carthage, après la fin de la guerre de Troie. Enée, prince de Troie, fait naufrage sur les côtes de Carthage où il est accueilli par la Reine Didon. Une histoire d’amour qui allait être couronnée par le mariage. Selon le récit de l’Enéide de Virgile, sur ordre du messager de dieux, Hermès, Enée allait soudainement annoncer son départ à Didon pour continuer son chemin vers l’autre rive et fonder son royaume à Rome. Désespérée, Didon se donnera la mort avec l’épée d’Enée et demande à son peule de la venger.

Le mythe croise la réalité dans ce spectacle présenté dans des décors modernes monomalistes, devant un nombre limité de téléspectateurs. Le chant lyrique accompagnant les chorégraphies, a été un moment d’évasion vers un monde lointain qui revient sur une passion mythique inachevée entre Didon et Enée.