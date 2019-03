L’économie mondiale ne réutilise que 9% des 92,8 milliards de tonnes de minéraux, de combustibles fossiles, de métaux et de biomasse entrant dans l’économie, selon le rapport “The Circularity Gap Report 2019”.

Or, le monde peut maximiser les chances d’éviter un changement climatique dangereux en passant à l’économie circulaire, révèle ce rapport de l’organisation “Circle Economy”.

Il souligne le vaste potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre en appliquant des principes circulaires -réutilisation, re-fabrication et recyclage- à des secteurs clés tels que l’environnement bâti.

Le rapport note que la plupart des gouvernements considèrent à peine les mesures d’économie circulaire dans les politiques visant à atteindre l’objectif des Nations unies concernant la limitation du réchauffement climatique à 1,5° C.

Le changement climatique et l’utilisation des matériaux sont étroitement liés. Circle Economy calcule que 62% de l’effet de serre mondial, les émissions de gaz (à l’exception de celles provenant de l’utilisation des sols et de la foresterie) sont libérées lors de l’extraction, du traitement et de la transformation et de la fabrication de biens pour répondre aux besoins de la société.

Seulement 38% sont émis lors de la livraison et de l’utilisation de produits et services.

Cependant, l’utilisation mondiale des matériaux s’accélère. Il a plus que triplé depuis 1970 et pourrait encore doubler d’ici 2050 sans action, selon le panel de ressources international des Nations Unies.

Selon le premier responsable de Circle Economy, Harald Friedl, “Un monde de 1,5 degré ne peut être qu’un monde circulaire. Une approche systémique de l’application des stratégies de recyclage et d’économie circulaire ferait pencher la balance dans la lutte contre le réchauffement climatique.

“Les stratégies des gouvernements en matière de changement climatique se sont concentrées sur les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la prévention des déforestation, mais ils ont négligé le vaste potentiel de l’économie circulaire”.

Les gouvernements devraient y penser.