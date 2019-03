La Bourse de Tunis a débuté la séance, vendredi, dans le vert, le Tunindex gagne 0,29 % à 7 134,22 points, dans un volume d’échanges de 2,213 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, WIFACK BANK a grimpé de 2,95 % à 6,27 D, suivi par PGH et ELECTROSTAR qui ont enregistré respectivement, un gain de 2,84 % et 2,77 % à 14,47 D et 1,11 D.

A l’inverse, SOMOCER a reculé de 2,91 % à 1 D, tout comme les deux titres BNA et STIP qui ont baissé respectivement, de 2,80% et 2,56 % à 12,14 D et 1,14 D.