La 12ème édition de la Rencontre du Réseau Universitaire de création Numérique (RUN 2019) se tiendra en Tunisie du 04 au 09 mars 2019 sous l’égide de l’Institut supérieur des arts multimédia de La Manouba (ISAMM).

L’événement aura lieu à proximité des sites archéologiques de la ville historique de Carthage, au Centre international de Formation des Formateurs et D’innovation Pédagogique (CIFFIP), a annoncé jeudi, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur sa page officielle facebook.

Les deux thèmes choisis pour cette rencontre sont : “Monuments de jeux et de spectacles à Carthage” et “Eau et ouvrages hydrauliques à Carthage”.

La 1ère édition a eu lieu en 2006 en Ile de la Réunion, alors que la 11ème s’est déroulée en 2018 au Brésil.

L’année dernière, l’équipe Tunisienne de l’ISAMM avait raflé les trois premiers prix au Brésil, lit-on de la même source.

Le RUN est un réseau d’excellence réunissant seize universités appartenant à quatre continents.

Crée en 2005, le RUN organise une rencontre annuelle regroupant des délégations d’étudiants venant des quatre coins du monde, encadrés par leurs enseignants.

Ces groupes réfléchissent et réalisent des créations numériques autour de thèmes choisis au préalable, rappelle la même source.