La Bourse de Tunis débute la séance du jeudi sur une note quasi stable (-0.03% ) à 7 150.38 points , cumulant un volume de 1.930 MTND.

Du côté des variations, MPBS avance de 4.31 % à 4.83 TND , suivi par CARTHAGE CEMENT et BH qui gagnent respectivement 4.23 % et 2.95 % à 1.23 TND et 12.89 TND.

A la baisse, UADH abandonne 4.05 % à 1.42 TND tout comme les deux titres PGH et SANIMED qui ont reculé respectivement de 2.96 % et 2.46 % à 14.07 TND et 1.58 TND.