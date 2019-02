Le Tunindex achève la séance de mercredi sur une note négative ( -0.15 %) à 7.152.52 points avec un volume de capitaux de l’ordre de 5.300 MTND.

Selon l’intermédiaire en bourse Ména capital partners (MCP), la balance des titres a été tirée vers le bas avec 21 valeurs haussières contre 33 baisses.

Le titre AIR LIQUIDE s’offre la plus forte hausse de la séance (+4.49 %) à 90.41 TND . suivi par CARTHAGE CEMENT qui a gagné 4.46 % , traitant un volume d‘échanges de 0.472 MTND à 1.17 TND l’action.

Le titre SIAME a évolué en territoire positif , enregistrant un gain de 3.28 % à 2.83 TND , suivi par UBCI et TUNIS RE qui ont progressé respectivement de 2.96 % et 2.80 % à 27.80 TND et 7.69 TND ..

De l’autre côté du spectre , lanterne rouge , MAGASIN GENERAL recule de 2.98 % à 33.75 TND , tout comme le titre BH et SOTRAPIL qui ont baissé respectivement de 2.94 % et 2.91 % à 12.52 TND et 16.0 TND.

SOTETEL et ELECTROSTAR ont fini la séance en perdant respectivement 2.86 % et 2.85 % à 7.13 et 1.02 TND.