Le premier ministre Tchèque, Andrej Babiš, a affirmé, dimanche 24 février, que les pays européens et la République tchèque sont pour la nécessité de prendre des mesures favorisant une migration sûre et légale. Des actions ont été entreprises pour parvenir à un accord avec les pays de l’Afrique du nord permettant de résoudre le problème de la contrebande et de la migration, a-t-il indiqué.

Dans une déclaration aux médias peu avant le démarrage du premier sommet arabo-européen à Charm El-Cheikh, le responsable tchèque a ajouté que cette rencontre constitue un événement important pour examiner plusieurs questions, notamment celle liée à la migration.