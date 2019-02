Des représentants de la société civile, du secteur privé et des autorités régionales, dans le gouvernorat du Kef, ont participé, les 24 et 25 février, à Hammamet, à un atelier sur le programme “Ma3an for resilient communities” (ensemble pour des communautés résilientes), à l’initiative de l’Agence américaine de développement international (USAID).

Ce programme vise à renforcer l’autonomisation de la société locale en faveur du développement global et durable basé sur la participation des jeunes aux affaires locales, à travers la proposition, la réalisation et le suivi de projets adaptés aux attentes de la population.

Le programme “Ma3an” (Tunisia Resilience and Community Empowerment), qui a démarré en Tunisie depuis quatre mois, se poursuivra durant cinq ans. Une trentaine de sociétés locales sont concernées. L’objectif étant de contribuer à renforcer la capacité du secteur privé et des autorités locales, notamment, à œuvrer de manière collective et inclusive au développement global et durable.

C’est le prolongement du programme “Charekna” entrepris depuis deux ans, qui a permis aux jeunes du Kef, notamment, d’élaborer des projets au service de la société locale. Lesquels projets nécessitent un suivi, à travers un nouveau programme (Ma3an en l’occurrence), en vue d’appuyer les sociétés locales dans l’accompagnement de ces projets et la préservation de leur pérennité.

Cinq villes ou agglomérations avaient bénéficié du programme Charekna, entre la mi-2017 et fin 2018, à savoir Douar Hicher, Ettadhamen, Le Kef, Sidi Bouzid et Souk Jedid.