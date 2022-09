Nizar Ben Néji salue Tunisie Télécom pour ses efforts visant à réduire la fracture numérique

Suite à la clôture du projet de couverture des “Zones blanches“ qui s’inscrivait dans le cadre du Plan national stratégique « Tunisie Digitale 2020 », le ministère des Technologies de la communication a organisé une visite à la zone blanche « Safsaf » dans la délégation de Kalaat Senan (gouvernorat du Kef) pour évaluer le débit de l’internet et la performance et l’étendue du réseau mobile de Tunisie Télécom dans cette zone.

En marge de cette visite, Nizar Ben Néji et Lassâad Ben Dhiab, respectivement ministre des Technologies de la communication et président-directeur général de Tunisie Télécom, ont visité l’école primaire “Aïn Anek“ où ont été effectués des tests-débit.

Ainsi, le débit atteint en live a été très concluant avec un résultat de débit descendants dépassant les 70 Mb/s, ce qui confirme la performance du réseau de télécommunications de Tunisie Télécom dans les zones blanches réparties sur 94 secteurs et 47 délégations dans 15 gouvernorats du pays et couvrant plus de 164 écoles, 59 centres de santé de base et 180 000 habitants.

Le programme “Ichmilni“ : début de la campagne de distribution de tablettes connectée aux écoles, un axe de la mission du programme

A noter que Tunisie Télécom a lancé, le 4 juillet 2022, son programme “Ichmilni“ visant à instaurer l’inclusion digitale des citoyens habitant dans ces zones.

Ce programme s’articule autour de quatre axes principaux :

la couverture des zones blanches avec des réseaux de communication,

la mise à disposition d’une caravane d’intégration numérique qui sillonnera ces zones pour transmettre à ses habitants les compétences numériques de base leur permettant d’assurer leur intégration numérique,

l’organisation d’un concours pour le meilleur programme d’intégration numérique,

et l’organisation de visites des écoles sises dans les zones blanches pour la distribution de matériel informatique au profit de leurs élèves.

C’est dans ce cadre, et en marge de cette visite qui coïncide avec la rentrée scolaire 2022-2023, que Nizar Ben Néji et Lassaad Ben Dhiab ont procédé à la distribution de fournitures scolaires et des outils informatiques aux élèves de l’école Aïn Anek dont l’objectif est de favoriser leur intégration à l’environnement numérique.

En outre, Tunisie Télécom a offert à ces élevés l’accès gratuit à ses deux plateformes éducatives, à savoir « Rafi9ni by TT » qui met à leur disposition un contenu éducatif riche et varié adapté à tous les programmes (résumés des cours, exercices corrigés, vidéos éducatifs), et « 9issati by TT », la librairie éducative digitale qui propose un catalogue riche et varié de contes et de livres ayant pour objectif d’appuyer le développement et la formation de l’enfant tout au long de son cursus d’apprentissage.

A l’issue de cette visite, le ministre des Technologies de la communication n’a manqué de saluer les efforts de Tunisie Télécom visant la réduction de la fracture numérique sur l’ensemble du territoire tunisien et la généralisation des effets positifs de l’inclusion numérique en termes de croissance économique et de cohésion sociale sur tout le pays.

Pour sa part, Lassâad Ben Dhiab a souligné qu’«en tant qu’opérateur national et socialement responsable, Tunisie Télécom s’emploie activement à promouvoir l’inclusion numérique dans les différentes régions afin de soutenir les efforts de l’État visant à instaurer le principe de l’égalité des chances et à assurer un accès équitable aux réseaux de communication à travers toutes les régions du pays.