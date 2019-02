Le Centre de développement des médias (MDC), en partenariat avec l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC) et avec le soutien de l’ambassade des Pays-Bas à Tunis, a organisé, vendredi 22 février, un atelier juridique intitulé “Le journalisme d’investigation et le journalisme citoyen pour la bonne gouvernance locale”.

L’atelier, supervisé par le président de l’INLUCC, Chawki Tabib, le président du MDC, Abdelkrim Hizaoui, et le président de l’Instance d’accès à l’information, Imed Hazgui, s’adresse aux journalistes et activistes du journalisme citoyen dans la région du nord-ouest.

Au programme de cet atelier, figurent plusieurs interventions juridiques sur la décentralisation, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l’accès à l’information.

Chawki Tabib a mis l’accent sur l’impératif de relever le défi de la lutte contre la corruption dans les différentes régions du pays, en prenant appui sur le travail de sensibilisation de l’INLUCC, laquelle devrait ouvrir des bureaux dans tous les gouvernorats de la République.

Il a indiqué, à ce propos, que des bureaux de l’INLUCC seront mis en place d’ici la fin du mois courant, dans plusieurs gouvernorats dont celui de Kairouan et Siliana.

Tabib a fait savoir, également, que malgré l’absence des ordonnances à même d’activer la protection des lanceurs d’alertes sur la corruption, l’INLUCC a répondu favorablement à 96 demandes de protection sur un total de 400 demandes et a refusé d’autres demandes pour statut non-conforme, manque de preuves sans compter que certains dossiers ne demandent pas de protection pour autant.

Il a appelé, dans ce sens, les journalistes à aborder tous les sujets et affaires relatives à la lutte contre la corruption.

De son côté, Abdelkrim Hizaoui a souligné que l’atelier s’inscrit dans le cadre d’un programme de perfectionnement qui va durer jusqu’au mois de septembre prochain et qui vise à renforcer les capacités des journalistes et des activistes de la société civile dans le domaine du journalisme citoyen, pour leur permettre de participer à la bonne gouvernance et de lancer des alertes sur des soupçons de corruption.

Le but de cet atelier juridique et du programme de perfectionnement est de réaliser des enquêtes liées à la bonne gouvernance dans quatre gouvernorats du nord-ouest (Siliana, Le Kef, Béja, Jendouba) durant l’année 2019.

Il s’agit, aussi, de s’adonner à d’autres productions journalistiques sur différents médiums, qui seront publiées sur les réseaux sociaux et dans les sites des médias électroniques.