La Bourse de Tunis a clôturé la séance de vendredi en territoire positif, le Tunindex gagne 0,15 % à 7185,67 points, dans un volume transactionnel de 7,112 millions de dinars(MD), selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP). La balance des variations a fait ressortir 24 valeurs haussières contre 17 replis.

SFBT a été le titre le plus actif , mobilisant 0,903 MD de ses capitaux , le titre s’est envolé de 1,29 % à 24,31 dinars(D).

Dans le vert , SIPHAT grimpe de 3,10 % à 3,65 D , suivi par le titre ARAB LEASE qui a avancé de 3% à 86,52 D.

Le titre UBCI a progressé de 2,98 % à 26,26 D tout comme SOTETEL et SAM qui ont avancé respectivement de 2,71 % et 2,64 % à 7,18 D et 4,27 D.

A l’inverse, le titre SERVICOM a perdu 4,04 % à 0,95 D , tout comme le titre TUNISIE LEASING et ESSOUKNA qui ont affiché respectivement un repli de 3,97 % et 2,65 % en s’échangeant à 12,81D et 2,57 D.

Dans le rouge également , UADH et Attijari Bank ont baissé respectivement de 2,61 % et 2,45 % clôturant la séance à 1,49D et 39 D.