La Société du marché de gros SOTUMAG s’est lancé dans une opération de modernisation de ses infrastructures et services, moyennant un investissement de plus de 2 millions de dinars (MD).

Ces projets entamés, cette année, consistent à relooker les rayons et stands du marché, à développer les systèmes de sauvegarde de la qualité et à exploiter l’unité de la valorisation des déchets organiques, mais aussi à fournir des solutions pour le stockage y compris les entrepôts frigorifiques.

Il s’agit également de mettre en place une infrastructure de base conforme aux normes internationales pour mieux servir les activités logistiques accompagnant le commerce des produits agricoles en gros, selon un communiqué rendu public, jeudi, par SOTUMAG.

A long terme, SOTUMAG, envisage d’investir 22 MD dans un programme visant à faire du marché de gros de Bir Elkassaâ (Ben Arous), une plaque tournante du district de Tunis pour la vente en gros des produits frais, à l’instar des viandes rouges et blanches, des produits de la mer congelés, des huitres et des crustacés et même les épices, les produits biologiques, les semences, les plants, les plantes et les pesticides….

Ce programme d’investissement a également pour but de renforcer le positionnement du marché de gros de Bir Elkassaâ dans le circuit commercial et économique et d’en faire un pôle modèle qui s’apparente aux grands marchés internationaux.

Pour rappel, la SOTUMAG a été créée en 1980. Elle a pour mission de gérer le marché de gros à intérêt public de Bir El Kassâa qui commercialise chaque année de 370 mille tonnes des fruits, légumes et poissons à 400 mille tonnes sur la période allant de 2014 jusqu’à 2018. Son chiffre d’affaires pour cette période s’est élevé entre 326 MD et 465 MD.