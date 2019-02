Le développement du marché tchèque, la levée des dernières restrictions de voyage sur la destination tunisienne et l’établissement d’une nouvelle ligne aérienne entre Prague, Djerba et Tozeur, ont été au centre de l’activité diplomatique du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, jeudi 21 février, à Prague.

Le ministre en visite dans la capitale tchèque, dans le cadre de la participation tunisienne à la 28ème édition de la Foire internationale “Holiday World”, s’est entretenu au stand tunisien avec la ministre tchèque du Développement régional chargée de Tourisme, Karla Dostoloval.

L’entretien a porté sur la place qu’occupe la destination tunisienne sur le marché touristique tchèque, selon Dostoloval. “La Tunisie est un pays très apprécié par les touristes tchèques pour sa belle nature, ses belles plages et ses lieux formidables”, a-t-elle déclaré aux médias à l’issue de l’entretien.

L’entretien a également, porté sur l’établissement d’un vol direct entre les deux pays afin d’offrir aux Tunisiens la possibilité de visiter la Tchéquie, “qui n’a peut être pas de belles plages de la Tunisie, mais possède un immense héritage culturel et historique”, a-t-elle ajouté.

Interrogée par l’Agence TAP sur la possibilité d’augmenter le nombre de visas accordé aux Tunisiens, Mme Dostoloval a estimé que “son pays accorde beaucoup d’importance à la sécurité et espère trouver en le gouvernement tunisien le partenaire idéal pour établir une nouvelle coopération”.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat devrait en outre débattre avec le vice-ministre des Affaires étrangères, Martin Tlapa, des possibilités de lever totalement les consignes relatives à la situation sécuritaire en Tunisie, selon les responsables du tourisme tunisiens.

La Tunisie participe du 21 au 24 février, à la 28ème édition de la Foire internationale de tourisme de Prague “Holiday World”, une des principales manifestations de promotion touristique en Europe centrale.