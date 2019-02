La Bourse de Tunis a démarré la séance de mercredi, sur une note quasi stable, le Tunindex grimpe légèrement, de 0,03 %, à 7 136,76 points, traitant un volume de 1,527 MD, selon MCP.

Dans le vert , STAR augmente de 3 %, à 146,26 D, suivi par PGH et STB qui ont gagné respectivement 2,76 % et 2,70 %, à 15,25 D et 3,80 D.

A l’inverse, AMEN BANK recule de 2,55 % à 24,75 D, tout comme les deux titres ATECH et SOTUMAG qui ont baissé respectivement de 2,43 % et 2,22 % à 0,40 D et 12,20 D.