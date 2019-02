FRIGAN/MONTBLANC filiale de Poulina Group Holding, leader et spécialiste dans l’industrie Électroménager a conclu un partenariat industriel et de distribution avec SOMEF le leader Sénégalais dans le domaine de l’électroménager et appareils électroniques.

Grâce à ce partenariat, FRIGAN-MONTBLANC augmente significativement, son développement à l’international et spécialement en Afrique de l’ouest.

Cette collaboration renforcera l’évolution de la capacité globale actuelle de production de FRIGAN-MONTBLANC, soutiendra le déploiement de SOMEF, et accélérera la mise en place prochaine d’une unité industrielle au Sénégal. Les produits MONTBLANC sont largement reconnus pour leur conception, leur robustesse et leur fiabilité, et cette coopération assurera une conformité parfaite de la production locale sénégalaise via SOMEF avec les mêmes normes de qualité, tout en restant au plus près de ses clients pour leur fournir un soutien actif.

En marge de la cérémonie de signature de ce partenariat international, s’est tenue une exposition à l’Expo Center Medina de Yasmine Hammamet, pour promouvoir les dernières innovations des produits électroménagers MONTBLANC et mobiliers MACINTOSH.