Les moyens de renforcer la coopération tuniso-française et le positionnement des entreprises des deux pays sur les marchés porteurs, notamment africains, à travers des projets de partenariat, ont été au centre de l’entretien qu’a eu à Paris Tarak Chérif, président de la CONECT, et François Asselin, président de la Confédération française des petites et moyennes entreprises (CPME).

Lors d’un petit-déjeuner organisé vendredi 15 février, en présence du chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed, qui effectue une visite officielle de trois jours en France, les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité de valoriser les atouts et les facteurs de compétitivité des entreprises tunisiennes et françaises.

Il s’agit, également, de coordonner les efforts et les actions pour faire face à une concurrence internationale qui s’accentue de plus en plus, précise un communiqué de la CONECT.