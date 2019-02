La Bourse de Tunis a évolué vendredi matin, en territoire positif, le Tunindex hausse de 0,18 % à 7 087.09 points, dans un volume faible de l’ordre de 0.577 MTND.

Parmi les hausses, POULINA GROUP HOLDING grimpe de 5,03 % à 13,15 TND, suivi par ESSOUKNA et ELECTROSTAR qui ont gagné respectivement 3,46 % et 3,36 % à 2,69 TND et 1,23 TND.

A l’opposé, HANNIBAL LEASE cède 3,20 % à 7,26 TND tout comme les deux titres MPBS et ASSAD qui ont reculé respectivement de 1,94 % et 1,81 % à 3,52 TND et 9,20 TND.