Placé sous le patronage de Jean-Pierre Sueur, président du groupe interparlementaire d’amitié France-Tunisie, le Forum économique franco-tunisien, organisé par Business France et la Direction générale du Trésor, s’adresse aux entreprises françaises et tunisiennes souhaitant développer un «Partenariat d’Avenir». Il se tient en présence de Youssef Chahed, chef du gouvernement tunisien, et de ministres français et tunisiens.

«Depuis la tenue de la première édition du Forum économique franco-tunisien organisée par la Chambre tuniso-française de commerce et d’Industrie (CTFCI) et les Conseillers du commerce extérieur de la France début 2018, nous avons accueilli plusieurs missions entrepreneuriales. Ce second forum intervient donc à un moment important dans la mise en œuvre de la feuille de route économique tracée lors de la visite d’Etat d’Emmanuel Macron en Tunisie», précise Olivier PRADET, directeur du Bureau Business France de Tunis.

Plus de 400 acteurs économiques tunisiens et français se réuniront autour de six tables rondes thématiques et sectorielles avec la participation exceptionnelle de Zied Ladhari, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Hichem Ben Ahmed, ministre du Transport, Slim Feriani, ministre de l’Industrie et des PME, et René Trabelsi, ministre du Tourisme et de l’Artisanat.

Elles se concentreront successivement sur les perspectives économiques et le climat des affaires en Tunisie, les grands projets et financements (PPP), l’énergie, le transport et le tourisme, la santé et l’agroalimentaire.

Plus d’une centaine d’entrepreneurs tunisiens ont été conviés, par l’intermédiaire notamment de grands partenaires tunisiens parmi lesquels l’UTICA, le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD) et la CONECT.