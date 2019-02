La Bourse de Tunis reprend des couleurs en début de la séance de jeudi, le Tunindex enregistre un gain de 0.34 % à 7 092.24 points traitant un volume de 0.639 MTND, a indiqué l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, OFFICE PLAST s’est envolé de 5.60 % à 2.45 TND, suivi par NEW BODY LINE et ESSOUKNA qui ont augmenté respectivement de 2.76 % et 2.68 % à 4.83 TND et 2.68 TND.

Dans le rouge, UADH recule de 4.29 % à 1.56 TND tout comme les deux titres SOPAT et SANIMED qui ont baissé respectivement de 2.92 % et 2.48 % à 1.66 TND et 1.57 TND.