La Bourse de Tunis a poursuivi sa régression en s’inscrivant en territoire négatif. Le Tunindex cède 0,42 % à 7068.31, dans un marché déserté, traitant en terme de capitaux 3,869 Millions de dinars (MD), a indiqué Mena capital partners (MCP).

Le titre ICF a clôturé la séance avec un volume d’échanges de l’ordre 0,630 MD, en s’échangeant à 195,99D, soit un décroissement de 0,84 %. A la hausse, le titre CIL s’offre un gain de 2,91 % à 16,95D, suivi par le Titre ASSAD qui s’est hissé de 2,46 % à 9,14D.

Sur la même lancée, SOTRAPIL et HEXABYTE ont affiché respectivement, une progression de 1,84 % et 1,76 %, clôturant la séance à 16,60 D et 5,78 D.

A l’inverse, OFFICE PLAST chute de 4,52 % à 2,32 D, tout comme POULINA GROUP HOLDING et CARTHAGE CEMENT qui ont reculé respectivement, de 4,47 % et 4,06 % en s’échangeant à 12,59 D et à 1,18 D.