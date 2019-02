La Bourse de Tunis a démarré la matinée du mercredi en léger repli. l’indice boursier Tunindex a reculé de 0,12 % à 7 089,61 points, dans un volume d’affaires de 0,661 MD.

Dans le vert, SOTUMAG s’est hissé de 4,38% à 2,38 D, suivi par CIL et NEW BODY LINE qui ont augmenté respectivement de 2,91% et 2,12% à 16,95 D et 4,80 D.

Dans le rouge, ICF a baissé de 3,82% à 190,10 D tout comme les deux titres TAWASSOL GROUP HOLDING et CARTHAGE CEMENT qui ont reculé respectivement de 3,33 % et 3,25% à 0,29 D et 1,19 D.