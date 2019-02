La Bourse de Tunis clôture la séance de mardi en baisse. Le Tunindex a perdu 0,61 % à 7098.30 avec un volume d’affaire de 4,975 Millions de dinars (MD), selon Mena capital partners (MCP).

Le titre ICF a été le plus actif de la séance, mobilisant un volume d’échanges de l’ordre de 1,619 MD. L’action s’est stabilisée à 197,67 D.

Dans le vert, le titre CEREALIS grimpe de 2,95 % à 4,88 D, suivi par le Titre CITY CARS qui a enregistré un gain de 2,90 % à 11,33D.

TUNIS RE et MONOPRIX ont terminé la séance en progressant respectivement de 2,76 % et 2,04 % à 7,43 D et 7D.

A l’opposé, CARTHAGE CEMENT signe une baisse de 3,90% à 1,23D, tout comme TUNISIE LEASING et SOTUMAG qui se sont repliés respectivement de 3,04 % et 2,97 % pour se monnayer à 14,01D et 2,28D.

Les titres EURO-CYCLES et PGH ont fini la séance dans le rouge en perdant respectivement 2,95 % et 2,94 % à 16,10D et à 13,18D.