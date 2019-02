Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a eu un entretien avec la présidente éthiopienne, Sahle-Work Zewde, lundi 11 février, à Addis Abeba, en marge de sa participation au 32e Sommet de l’Union africaine.

L’entretien a porté sur la consolidation des relations de coopération entre les deux pays, a indiqué à l’envoyée de TAP à Addis Abeba, le conseiller diplomatique auprès de la présidence de la République, Abdelkrim Hermi.

Il a ajouté que le président Caïd Essebsi a rappelé les relations établies de longue date entre les deux pays, notamment entre le président Habib Bourguiba et l’empereur Haïlé Sélassié, ainsi que leur rôle majeur dans la création de l’Organisation de l’Unité africaine au début des années soixante, laquelle est devenue Union africaine.

Il a mis en avant la volonté de la Tunisie de renforcer les relations tuniso-éthiopiennes dans les différents domaines, réitérant l’importance de l’ouverture d’une représentation diplomatique de l’Ethiopie en Tunisie dans l’intérêt de la coopération bilatérale.

Selon le conseiller, la présidente éthiopienne a, de son côté, salué l’expérience de transition démocratique en Tunisie et les acquis de la femme tunisienne qui lui ont valu d’être reconnue comme “un modèle dans la région et dans le monde”.

Sahle-Work Zewde a réaffirmé la disposition de son pays à renforcer sa coopération avec la Tunisie, soulignant l’importance de tirer profit des cadres de coopération existants au niveau bilatéral et de l’Union africaine.

Le Sommet de l’Union africaine se déroule les 10 et 11 février à Addis Abeba, en Ethiopie, et est placé, cette année, sur le thème “Réfugiés, rapatriés et personnes déplacées internes: vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique”.