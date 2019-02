La Bourse de Tunis a débuté la séance de lundi, sur une note quasi stable , le Tunindex avance légèrement de 0,01 % à 7 163,33 points , dans un volume transactionnel de l’ordre de 1,463 MD, selon MCP.

Dans le vert , CARTHAGE CEMENT augmente de 3,30 % à 1,25 D , suivi par EURO-CYCLES et MODERN LEASING qui ont grimpé respectivement de 2,77 % et 2,74 % à 16,65 D et 2,99 D.

A l’inverse , ELECTROSTAR baisse de 4,09 % à 1,17 D, tout comme les deux titres SERVICOM et SOTETEL qui ont reculé respectivement de 3,96 % et 2,99 % à 1,21 D et 6,16 D.