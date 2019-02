La Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) a obtenu, pour une deuxième période prenant fin en mars 2019, le renouvellement du permis de prospection des produits minéraux du cinquième groupe “Nafta-Tozeur”, nécessitant l’exécution d’un programme de prospection d’une valeur de près de 29 millions dinars (MDT).

Le ministère de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises a octroyé, conformément aux décrets contenus dans le Journal Officiel de la République de Tunisie (JORT) n°11 du 5 février 2019, un nombre de permis de prospection des produits minéraux à des sociétés semi-étatiques ou privées.

Le département de l’Industrie a permis à la Compagnie générale des salines de Tunisie (COTUSAL), de proroger la période du permis de prospection des produits minéraux du quatrième groupe “Sabkhet Brika” (Gouvernorat de Médenine), jusqu’au mois de mars 2021, à condition de mettre en œuvre le programme d’investissement dont le coût est estimé 1,3 MDT.

Idem pour la CARBONATE TUNISIENNE LIQUIDE (Kasserine), qui a été autorisée par le même département à réaliser sur une période de trois ans les travaux de prospection des produits minéraux du sixième groupe sur le site de Tlebet à Kasserine.

La Compagnie de Phosphate du Nord (Tunis) a obtenu l’approbation d’exécuter les travaux de prospection des produits minéraux du cinquième groupe sur le site de Kalâa Khasba (gouvernorat du Kef).

Les produits minéraux se composent de 6 groupes : le premier est constitué des carburants durs (charbon, coke), le deuxième des carburants liquides et gazeux, le troisième (fer, plomb, zinc, acier, cuivre, or, argent, étain…), le quatrième concerne les sels naturels, le cinquième pour le phosphate et le sixième comporte le kaolin et le silex.