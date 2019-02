La Bourse de Tunis a clôturé la séance de vendredi sur une note quasi stable, le Tunindex recule légèrement de 0,02% à 7162,85 points, dans un volume d’échanges de 4,578 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

La balance des variations des cours a fait ressortir 22 valeurs en hausse contre 29 replis.

ICF a été le titre le plus actif, mobilisant 0,610 MD de ses capitaux, réalisant un gain de 3,98% à 181,98 D.

Dans le vert, le titre ATB s’offre la plus forte hausse de la séance (+5.91 %) à 3,94 D, suivi par le Titre AIR LIQUIDE qui a grimpé de 5,56 % à 93 D.

ASTREE a progressé de 4,48 % à 41,97 D, tout comme le titre TUNISAIR qui s’est échangé à 0,71 D, soit un accroissement de 2,89%.

Dans le rouge, SERVICOM poursuit sa baisse (- 5,26%) à 1,26 D, tout comme MODERN LEASING et PGH qui ont reculé respectivement de 4,27 % et 3 % en se monnayant à 2,91 D et 14,21 D.

BH et CIF FILTER ont affiché respectivement une régression de 2,99 % et 2,88 % en s’échangeant à 12,32 D et 1,01 D.