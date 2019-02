Les moyens de renforcer la coopération tuniso-finlandaise dans le domaine de l’investissement et du partenariat ont été au centre de l’entretien qui s’est déroulé, vendredi, à Tunis entre le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Zied Ladhari, et l’ambassadeur de Finlande à Tunis, Lina Gardemeister.

La diplomate a mis en exergue, à cette occasion, l’intérêt que plusieurs sociétés finlandaises portent à l’investissement en Tunisie dans divers secteurs, à l’instar de l’environnement, l’infrastructure de base, les énergies renouvelables et les technologies de la communication. Elle a, ainsi, signalé la volonté de plusieurs entreprises finlandaises d’investir dans le projet d’aménagement de la sebkha de Sijoumi.

Gardemeister a, également, évoqué les préparatifs en cours pour la tenue, en avril prochain, du forum de l’investissement et du partenariat avec le concours de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

Cet événement, a-t-elle dit, offrira l’occasion de rencontres entre les hommes d’affaires des deux pays pour examiner les possibilités d’instaurer des partenariats fructueux entre les petites et moyennes (PME) des deux pays, en plus de l’organisation d’une rencontre sur l’artisanat tunisien qui permettra de faire connaître les produits en céramique dans l’objectif de les exporter vers la Finlande.

Ladhari, s’est, pour sa part, félicité de l’intérêt des sociétés finlandaises pour l’investissement en Tunisie, soulignant que tout l’appui nécessaire leur sera apporté, s’agissant, notamment, du projet d’aménagement de la sebkha de Sijoumi.

Le ministre du développement a, en outre, fait remarquer que toutes les conditions seront assurées pour la réussite du forum de l’investissement et du partenariat qui se tiendra dans l’intérêt commun et le but de renforcer la coopération économique bilatérale