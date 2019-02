Le TUNINDEX débute la séance de vendredi en baisse, perdant 0,17% à 7 151.70 points , pour traiter un volume des capitaux de 1,829 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, ICF s’offre une hausse de 3% à 180,25 D, suivi par ATB et MONOPRIX qui ont gagné respectivement 2,95% et 2,89% à 3,83 D et 7,11 D.

A l’inverse, PGH recule de 3% à 14,21 D tout comme les deux titres NEW BODY LINE et CIMENTS DE BIZERTE qui ont reculé respectivement de 2,86% et 2,48% à 4,75 D et 1,57 D.