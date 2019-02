Les prix du jeu concours “TT Quiz“ de Tunisie Telecom ont été décernés, mardi 5 février, et ce lors d’une cérémonie, aux gagnants qui ont remporté des sommes de 2.000 dinars, 5.000 dinars, 25.000 dinars, ainsi qu’une voiture.

Cette compétition de 3 mois (qui a réuni pas moins de 1 million de participants) aura permis à plusieurs fidèles clients de Tunisie Telecom de remporter des sommes d’argent qui contribueront à améliorer leur quotidien, dira en substance Ramzi Ayedi, responsable dans la direction de marketing de la téléphonie mobile..

Présentation du jeu “TT QUIZ” de Tunisie Telecom

Le jeu “TT QUIZ” est disponible en langue arabe et française et comporte trois niveaux : un niveau totalement gratuit et deux niveaux payants. Le jeu s’est déroulé du 23 octobre 2018 au 20 janvier 2019. Le niveau gratuit permet de gagner 2 000 dinars tunisiens chaque semaine. Le participant est invité à composer le code USSD *800*1# ou envoyer un SMS contenant le mot clé “6” au “85856” (SMS gratuit).

En retour, il reçoit jusqu’à 5 questions par jour. Pour répondre à la question posée, le participant doit envoyer sa réponse (1) ou (2) au numéro court “85856”.

Niveau Club CAR (Premium 1)

Pour augmenter ses chances d’être tiré au sort pour le lot GRATUIT et tenter de gagner 5 000 dinars tunisiens par semaine et/ou une voiture Toyota YARIS SEDAN d’une valeur de 53 000 DT, le participant sera invité à passer à la 2ème phase du jeu en composant *800*4# ou en envoyant le mot clé “CAR” ou «سيارة» au “85856” (SMS gratuit), en retour, il recevra quotidiennement :

3 questions (réponse par 1 ou 2 SMS gratuit).

Un accès gratuit à un portail de jeux HTMLS via l’URL permettant au participant d’accumuler des points supplémentaires afin d’augmenter ses chances pour les tirages au sort de la voiture et des 5 000 DT.

Niveau Club CASH (Premium2)

Le participant sera invité à composer *800*5# ou envoyer gratuitement le mot clé “7”au “85857” pour tenter de gagner 25 000 DT Cash par mois;

Le participant reçoit quotidiennement : 3 questions + un contenu SMS gratuit.

D’après Tekiano