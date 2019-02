Une série d’accords attenant à la formation de la main-d’œuvre spécialisée, l’enfance précoce, les séniors, l’éducation et la culture ont été signé, mardi, à Malte, en présence du président de la République, Béji Caïd Essebsi, qui effectue une visite d’Etat dans ce pays les 5 et 6 février.

A l’issue de la cérémonie de signature, Caïd Essebsi a fortement salué le soutien apporté par Malte à la Tunisie au niveau de son processus de transition démocratique ainsi que dans le domaine économique et social.

Reçu à son arrivée au Palais présidentiel de la Valette, après l’accueil officiel qui lui a été réservé à Place Saint Georges, Caïd Essebsi s’est entretenu avec la présidente maltaise, Marie-Louise Coleiro Preca.

Il a formé le vœu de voire cette visite ouvrir de nouvelles perspectives de coopération gagnant-gagnant entre les deux pays.

S’exprimant en conférence de presse, il a indiqué que sa rencontre avec la présidente maltaise a, par ailleurs, permis, de passer en revue le dossier libyen. Caïd Essebsi a relevé, à ce propos, qu’il s’agit d’une question tunisienne avant tout. “La question libyenne est une question principalement tunisienne”, a-t-il insisté.

“C’est un seul peuple réparti entre deux Etats”. La Tunisie est la plus concernée par une solution à la crise en Libye, ce pays voisin avec qui les relations commerciales ont été affectées par la conjoncture politique, a-t-il dit.

Caïd Essebsi a assuré, dans ce sens, que la Tunisie et Malte partagent les mêmes vues sur la question libyenne. La présidente maltaise a, pour sa part, qualifiée cette crise de “défi méditerranéen” et mis l’accent sur le besoin d’investir dans la culture, la jeunesse et l’enfance comme vecteurs de paix et de stabilité dans la région.

Pour Caïd Essebsi, la solution à la crise libyenne doit, nécessairement, être politique, sous les auspices des Nations Unies. Il a rappelé dans ce sens l’initiative qu’il a proposée et à laquelle ont adhéré les pays du voisinage.

Pour la présidente maltaise, la signature de ces accords ne manquera pas de donner un nouveau départ aux relations entre les deux pays au niveau économique et social. “Il s’agit d’une étape importante dans l’histoire des relations entre les deux pays”.

Elle a insisté sur l’importance de hisser la coopération à la hauteur des relations très anciennes établies entre les deux pays. Elle a, aussi, préconisé de tirer profit des opportunités offertes par les deux pays.

A noter que la 11e session de la commission mixte tuniso-maltaise s’est tenue la veille à La Valette au niveau des experts.

Béji Caïd Essebsi effectue une visite d’Etat à Malte à l’invitation de la présidente Marie-Louise Coleiro Preca. Il s’agit de la première effectuée par un chef d’Etat dans ce pays depuis 2011.