Le fonds de Attijari bank « Attijari FCP CEA » a été classé meilleur fonds de la Bourse de Tunis en 2018 affichant un rendement de +17,8% et dépassant ainsi le rendement de l’indice du marché boursier Tunindex qui a clôturé l’année à +15,8% (Source : CMF- physionomie des OPCVM du mois de Décembre 2018).

Attijari FCP CEA est un fonds mixte géré par Attijari Gestion, destiné aux investisseurs (personnes physiques et morales) et éligible aux Comptes Epargne en Actions CEA (avantage fiscal pouvant atteindre 55% de l’impôt payé annuellement).

Attijari FCP CEA est investi à hauteur de 80% au minimum en titres de capital des sociétés admises à la Bourse de Tunis et le reliquat en Bons de Trésor Assimilables (BTA) et autres liquidités.

Attijari Gestion recommande à ses investisseurs un horizon de placement de cinq ans, au vu des rendements réalisés sur cette période (+55,9% sur 5 ans, +42,7% sur trois ans, +32,1% sur deux ans et +17,8% sur un an) et met à la disposition de ses clients une équipe d’experts dédiés pour les conseiller, les accompagner et gérer leurs investissements.

La souscription à ce fonds est possible à travers les 207 agences de Attijari bank.