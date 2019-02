Le ministre de l’Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises(PME), Slim Feriani, a mis l’accent, lundi, sur l’importance du secteur de collecte des vieux métaux, une richesse nationale que son département œuvre à valoriser.

Il a souligné, lors d’une séance de travail, tenue, lundi, au siège du ministère, pour assurer le suivi de la situation des centres de collecte et de recyclage des vieux métaux la nécessité d’organiser ce secteur dans le cadre d’une approche participative avec le secteur privé et en complémentarité avec la société El Fouladh.

Et d’ajouter que le ministère de l’industrie a exprimé l’engagement de son département et ce en collaboration avec le reste des ministères et les structures concernées à restructurer le secteur de la collecte et du recyclage des vieux métaux afin de préserver les emplois, surtout, que ce domaine procure 70 mille emplois directs et indirects.

La Chambre nationale pour la collecte et le recyclage des vieux métaux relevant de l’UTICA (propriétaires des centres de collecte, agents et fournisseurs) revendique la possibilité d’exporter et de récupérer leurs sommes dues auprès de la Société El Fouladh.